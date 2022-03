Kus peidavad venelased oma kunstikogusid?

Kas see võib muutuda, kui sanktsioone karmistatakse? «Ma eeldan, et need [küsimused] tulevad lõpuks,» ütleb Delaware Freeport LLC president ja asutaja Fritz Dietl, kelle sõnul pole õiguskaitseorganid temaga veel ühendust võtnud seoses varadega, mis võivad kuuluda sanktsioonide alla sattunud venelastele. «Aga kui see tuleb ja kui see tuleb õigete kanalite kaudu, siis me vastame võimudele.»

Vabalaod pole midagi uut. Ports Francs et Entrepôts de Genève, tuntud Genfi vabalaona, on maailma suurim; see kasutas ära Šveitsi neutraliteeti Teise Maailmasõja ajal jagades Punase Risti pakke sõjavangidele kogu Euroopas.

Sellised laod asuvad sageli raudteeliinide või lennujaamade kõrval ja neis käsitletakse kaupu nii, nagu neid ei oleks veel vastuvõtvasse riiki imporditud. Ladude arv hakkas kasvama viimasel kümnendil, kui kunstiturg õitses ja jõukad kollektsionäärid püüdsid kärpida arveid, mida nad maksavad oma meistriteoste üle maailma toimetamiseks.

Aitavad vältida imporditolle

Vabalaod on täiesti legaalsed asutused, mis pakuvad jõukatele kollektsionääridele legitiimset viisi imporditollide maksmise vältimiseks. «Enamik meie kliente kasutab vabaladusid,» ütleb kunstinõustamis- ja investeerimisfirma Fine Art Groupi tegevjuht Philip Hoffman. «Pärast ostu sooritamist saadavad nad taiese neile sobiva jurisdiktsiooni vabalattu.»

Klassikaline näide sellest on Ameerika kunstikollektsionäär, kes ostab Šveitsis Art Baselis 20 miljoni dollari väärtuses Picasso maali. Seejärel saadetakse see Genfi vabalattu, et säästa sadu tuhandeid dollareid imporditollidelt. Kui koguja leidnud sobivalt atraktiivse maksukeskkonna - Rooma maja võib olla odavam koht maali riputamiseks kui New Yorgi korter - korraldatakse selle transport lõppsihtkohta.

«Paljudel mu klientidel on viis maja,» ütleb Hoffman, «nii et nad saavad mõelda, kuhu ta selle paneb.»

Luxembourg High Security Hubi (kuni 2020. aastani Le Freeport) tegevjuht Philippe Dauvergne ütles, et rahapesuvastased seadused keelavad tal öelda, kas õiguskaitseorganid on temaga ühendust võtnud. «Olen veendunud, et neid kontrollitakse,» ütles ta. «Ja see on väga hea.»

«Luksemburgis peavad kõik siia saabuvad kaubad vastama rahapesuvastastele reeglitele, olenemata nende väärtusest,» ütleb Dauvergne. Ruumi renditakse väikesele arvule litsentseeritud üürnikele, kes kõik on Luksemburgi tolli poolt eelnevalt kontrollitud, nemad omakorda rendivad oma pinda eraklientidele.

«Need üürnikud teavad majanduslikku kasusaajat automaatselt,» jätkab Dauvergne, «ja nad omakorda on otseses kontaktis Luksemburgi rahapesu andmebürooga.»

Šveitsis ja USA-s ei ole tegelike omanike avalikustamine nõutav. Omanik võib olla valdusfirma või muu juriidiline isik, mis annab sanktsiooni alla sattunud isikule võimaluse varjuda kattefirma taha. Seega, kuigi paljud kaubasaatjad ja vabasadamad väidavad, et neil on vaja juhiluba või passi, kes on volitatud kunstiteoseid teisaldama, võib see teoreetiliselt olla USA esindaja tunnistus offshore-ettevõttes, mida lõpuks kontrollib sanktsioneeritud isik.