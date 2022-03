Rihanna pesufirma kaalub kolme miljardi dollarilist IPOt

Tema äriettevõtete hulka kuuluvad kosmeetikafirma Fenty Beauty ja Fenty Skin. Nende kahe ettevõtte ja Savage X Fenty eesmärk on pakkuda tooteid klientidele, keda traditsioonilised kaubamärgid sageli tähelepanuta jätavad. Näiteks Fenty Beauty'l on üle 40 jumestuskreemi – tavapärasest palju laiem palett –, samas kui Savage X-i suurused on XS kuni 4XL.