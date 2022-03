Vaata, millistes pankades on kõige rohkem Venemaa halbu laene

Euroopa pankadel on nõuete kogusumma üle 84 miljardi dollari. Neist suurimad summad Prantsusmaa, Itaalia ja Austria pankades. USA pankadele oli Venemaa võlgu 14,7 miljardit dollarit, kirjutas Bloomberg.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et Venemaa majanduslik olukord on «absoluutselt pretsedenditu» ja süüdistas läänt majandussõjas. Moskva on lubanud sanktsioonide eest kätte maksta ning mõned pangad on oletanud, et Kreml võib nende varad arestida või natsionaliseerida.

Fitch Ratings hoiatas varem, et suurte Lääne-Euroopa pankade varade kvaliteeti hakkab survestama Venemaa sissetung Ukrainasse ja et nende tegevust ähvardab ka suurenenud risk, kui nad võistlevad rahvusvaheliste sanktsioonide täitmisega.

Societe Generalel suurimad riskid

Prantsuse pank Societe Generale (SCGLF) teatas eelmisel nädalal, et järgib rangelt kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning rakendab usinalt meetmeid, mis on vajalikud rahvusvaheliste sanktsioonide rangeks jõustamiseks niipea, kui need avalikustatakse.

Pank teatas, et eelmise aasta lõpus oli tal Venemaa ees peaaegu 21 miljardi dollari suurune riskipositsioon.

«Societe Generalel on rohkem kui piisavalt puhvrit, et toime tulla võimaliku äärmusliku stsenaariumi tagajärgedega, mille korral kontsernilt võetakse ära omandiõigused oma pangavaradele Venemaal,» teatas pank.

Prantsusmaa BNP Paribas (BNPQF) teatas kolmapäeval, et tema kokkupuude nii Venemaa kui ka Ukrainaga on 3 miljardit eurot (3,3 miljardit dollarit).

Itaalia UniCredit (UNCFF), mis on Venemaal tegutsenud alates 1989. aastast, teatas eelmisel nädalal, et tema Venemaa haru on «väga likviidne ja omafinantseeritav» ning et frantsiis moodustab vaid 3% panga tuludest. Teisipäeval teatas ta, et tema kokkupuude Venemaaga on ligikaudu 7,4 miljardit eurot (8,1 miljardit dollarit).

Credit Suisse (CS) teatas neljapäeval, et tal on Venemaa ees 1 miljard Šveitsi franki (1,1 miljardit dollarit).

Deutsche Bank (DB) teatas kolmapäevases avalduses, et tal on «piiratud» kokkupuude Venemaaga, kogulaenu risk on 1,4 miljardit eurot (1,5 miljardit dollarit). Saksa laenuandja teatas, et on alates 2014. aastast oluliselt vähendanud oma riskipositsiooni Venemaaga ning viimase kahe nädala jooksul on võetud täiendavaid meetmeid.

Goldman Sachs (GS) avalikustas, et 2021. aasta detsembris oli tema krediit Venemaale 650 miljonit dollarit.

USA pangad muretsevad kahju pärast

Ka USA pangad võivad kahju kanda. Citigroup (C) avalikustas eelmisel nädalal, et tal on Venemaa ees ligikaudu 10 miljardit dollarit.

Panga finantsjuht Mark Mason ütles investoritele, et pank on viinud läbi teste, et hinnata tagajärgi erineva stressi tüüpi stsenaariumide korral. Ta ütles, et pank võib raske stsenaariumi korral kaotada ligikaudu poole oma riskipositsioonist.

Citi teatas kolmapäeval, et jääb oma tarbijapangandusest väljumise plaani juurde, kuid poliitilist ja majanduslikku kliimat arvestades võib ostjat leida väga raske.

«Kui me töötame selle väljumise nimel, tegutseme praeguste asjaolude ja kohustuste tõttu seda äri piiratumalt,» seisis avalduses. «Kuna Venemaa majandus on invasiooni tagajärjel lahti ühendamas ülemaailmsest finantssüsteemist, jätkame oma tegevuse hindamist riigis,» lisati.

Euroopa Keskpank käsitles neljapäeval pangandussektori riski, öeldes, et Euroopa finantssüsteemil on piisavalt likviidsust ja stressi märke on vähe.