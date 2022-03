Terminal Oil ja Circle K langetasid kütusehindu

Terminal Oil langetas nii bensiini kui diislikütuse hinda viis senti liitri kohta: uus mootoribensiini 95 hind on 1,949 eurot ning bensiin 98 maksab langetusejärgselt 1,994 eurot liiter. Diislikütuse hind on 1,949 eurot liitri kohta.

«Toornafta ja mootorikütuste hinnad maailmaturul on kasvanud jõudsalt alates Venemaa agressioonist Ukraina vastu. Viimaks on maailmaturu hinnad langusesse pööranud, mis võimaldab ka jaemüüjatel hindu alandada,» sõnas Circle K AS mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Maailmaturu toornafta hinnalangus on tingitud võimalusest, et USA asendab Vene toornafta puudujäägi osaliselt Venezuela naftaga, OPECi riigid suurendavad tootmismahtusid ning kaalutakse Iraani nafta turule lubamist. «Need positiivsed uudised on viimastel päevadel turul pingeid maha võtnud ning toornafta ja valmistoodete sisseostuhindu alandanud. Ei oska öelda, kas hinnalangus on püsiv või asendub see peatselt tõusuga, kuid hetkel on meil sisseostuhindade põhjal võimalik jaehindu alandada,» selgitas Sassi.