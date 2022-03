Kui mõnel viimasel aastal on LHV pensionifondide tootlus konkurentide omaga võrreldes jäänud üsna keskpäraseks, siis laiaulatusliku sõjategevuse algus Ukrainas näitas, et pensionifondide juhi Andres Viisemanni konservatiivne investeerimisstrateegia on ennast ära tasunud ning keerulistel aegadel on LHV teise samba pensionifondide omanike vara väärtus säilinud.