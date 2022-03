Hiina on keeldunud tarnimast Venemaale lennukite varuosasid

Venemaa lennundussektorit survestavad Lääne sanktsioonid seoses Ukraina sissetungiga. Venemaa välisministeerium hoiatas sel nädalal, et Venemaa reisilendude ohutus on sanktsioonide tõttu ohus, vahendab Reuters.

Uudisteagentuurid, sealhulgas Interfax, tsiteerisid lennukite lennukõlblikkuse eest vastutavat Rosaviatsia ametnikku Valeri Kudinovit, kes ütles, et Venemaa otsib võimalusi hankida varuosasid riikidest nagu Türgi ja India pärast ebaõnnestunud katset hankida neid Hiinast.

Ta ütles ka, et Venemaa ettevõtted registreerivad oma lennukid, millest paljud olid registreeritud välismaal, nüüd Venemaal pärast USA ja Euroopa Liidu lennundussanktsioone ning et ta ootab, et osa neist tagastatakse liisingufirmadele.