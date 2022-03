Metsatööstus tahab Vene puidu asendamiseks raiemahu suurendamist

Kuna Venemaa ja Valgevene päritolu puit kaob Välja sõnul praeguste teadmiste kohaselt kogu Euroopa turult, on juba tekkimas ulatuslik materjalidefitsiit, mida ei ole võimalik kaubandussuhete raames asendada. «Samas on Eesti saeveskites kasutamata tootmisvõimsusi, mida saaks täiendavalt edukalt rakendada,» lisas ta.

Välja sõnul on tõsine oht, et toormaterjali puudus ei võimalda metsa- ja puidusektori ettevõtetel peagi täita olemasolevaid lepinguid ja vastu võtta uusi tellimusi, mistõttu võib ees oodata ka töökohtade vähendamine ja seda eeskätt maapiirkondades, sest suurem osa sektorist tegutseb Kesk- ja Lõuna Eestis. Samuti väheneks sektori panus Eesti majandusse.

Liidu ettepanek defitsiidi leevendamiseks on vajaliku tooraine saamiseks suurendada raiemahtu riigimetsades. «Riigimetsad on jätkusuutlikult ja heaperemehelikult majandatud, mistõttu tuleb seal raietest suurem kogus saeveskitele sobilikku toorainet. Loo-, nõmme- ja palumetsades on võimalik raieid läbi viia ilma linnustikku häirimata ka kevadisel perioodil, mis on kooskõlas riigimetsa raierahu pidamisega ja võimaldaks leevendada materjalikriisi kohe,» kirjutab Välja.