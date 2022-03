Bussifirmad: ebatõenäoline, et samade piletihindadega saaks jätkata

«Praegust kütusehinna tõusu vaadates on ebatõenäoline, et me suudaks samade hindadega jätkata, sest kütusehind moodustab 40% meie kulukomponentidest,» ütles Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos. Ta lubab oodata selle nädala tulemuse ära ja järgmisel nädalal otsustada, mida teha.

Roos paneb suuri lootus sellele, et kütusehinna tõus kasvatab bussitranspordi konkurentsivõimet autodega võrreldes ja toob autoreisijad bussidesse.

«Sel nädalal on Tallinna bussijaamas ringi käies juba palju rohkem rahvast näha,» märkis Roos. «Usume, et see on bussiettevõtjatele võimalus inimesed taas bussi tuua, sest koroona on taandumas ja kütusehind käib rahakoti pihta. Me ei taha tekitada hinnašokki, mis ka meilt inimesed eemale tõukab.»

Laevafirmad Tallink ja Viking Line teatasid täna, et lisavad pileti hinnale kütuse tasu. Bussiettevõtja sellist lahendust võimalikuks ei pea.

«Kütuse lisatasu komponent bussipileti hinnas oleks tarbija jaoks väga segane lahendus,» ütles Roos. «Sellega tahavad laevafirmad näidata, et et meie pole need pahad, kes hinda tõstavad, vaid kütusemüüjad.»

Tasuta teenuse osutaja jälgib olukorda

Kohalike omavalitsuste ja Ühistranspordikeskuste poolt tellitud avalike liinide teenindamisel arvestatakse vedajale makstavat tasu valemi alusel, mis sisaldab muuhulgas kütusehinna muutust.

See tähendab, et kütusehinna tõus vedajale hüvitatakse, kuid tagantjärgi ning vahepealsel ajal tuleb bussifirmal hinnavahe omast taskust kinni maksta, ütles AS-i Go Bus Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive.

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive (esiplaanil) jälgib olukorda kütuse ja bussipileti hindadega. Foto: Sille Annuk

«Kommertsliinidel ei ole me praegu planeerinud piletihindadele lisada täiendavalt kütusehinna komponenti, kuid hoiame kätt pulsil ja jälgime turuolukorda,» märkis Riive.

Ministeerium raha juurde ei luba

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei plaani bussivedajate hinnamäärust muuta ja ka transpordiamet ei kavanda piletihindade tõstmist juhul, kui ühistranspordikeskused seda ei taotle, ütles MKMi kommunikatsiooninõunik Taavi Audo.

«Bussivedajatele hüvitatakse avaliku teenindamise lepingute alusel liini kilomeetri maksumus, mille muutust indekseeritakse ühistranspordi hinnaindeksi alusel, osades lepingutes ka tarbijahinnaindeks aluse,» ütles Audo. «See tähendab, et kui indekseerimise tulemusena veohind tõuseb, siis vajadusel kaalutakse riigieelarvest ka täiendava toetuse maksmist.»