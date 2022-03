Vene õhujõududel läheb raskeks, britid plaanivad saata Ukrainale tipptasemel õhutõrje raketisüsteeme

Briti kaitseminister Ben Wallace teatas eile, et relvad on vastuseks Venemaa taktika muutustele. Ta ütles, et kaasaskantav rakett Starstreak, mis suudab alla tulistada helikoptereid ja hävituslennukeid, aitaks Ukrainal «taevast paremini kaitsta», kirjutas The Times.

«Moskva on oma taktikat muutnud vastuseks ägedale vastupanule kohapeal,» seega peavad taktikat muutma ka ukrainlased», ütles kaitseminister. Ta lisas, et süsteem vastab «kaitserelva» määratlusele. Analüütikute hinnangul tähendab täiendav relvatarne Ukraina kaitsevõime osas märkimisväärset arengut.

Starstreak on maa-õhk-tüüpi raketisüsteem, mille tegevusulatus küünib pisut kaugemale kui praegu Ukrainas kasutatavatel Stingertel. Starstreaki 14 kilogrammi kaaluva raketi hinnanguline tegevusulatus on üle 7 km, Stingeril jääb see ala 5 kilomeetri.

Raktisüsteeme toodetakse Põhja-Iirmaal Belfastis, tootjafirma Thales Air Defence kirjeldab, et Starstreak on tõeliselt mitmekülgne rakett, mida saab tulistada kergetelt maa-, mere- ja õhuplatvormidelt ja seetõttu saab seda operatsioonidel kiiresti kasutusele võtta ja seda on lihtne väestruktuuridega integreerida.

Väidetavalt on see ka maailma kiireim lähimaa maa-õhk raketisüsteem, mille tippkiirus on üle 3 Machi. Võrdluseks Stingeri tippkiirus on 2,54 Machi.

Raketid on olnud Briti armee teenistuses alates 1997. aastast ning neid on kasutanud ka teised väed üle maailma, näiteks Lõuna-Aafrikas ja Indoneesias. Enne 2012. aasta Londoni olümpiamänge paigaldati olümpiapargi lähedal asuvate kortermajade otsa Starstreaki relvad, et kaitsta mänge võimaliku rünnaku eest.