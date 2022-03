Kruuse: sõda Ukrainas võib tõsta toiduhindu

«Ennekõike puudutab see otseselt erinevaid põllumajandussisendeid. See puudutab nii Eestit kui Euroopat ja selle logistiline ümberkorraldamine kindlasti võtab aega,» ütles minister, toonitades, et see ei tähenda seda, et toit poelettidelt kaoks.

Loomakasvatus- ja eelkõige seakasvatussektor oli Kruuse sõnul tõusvate sisendhindade tõttu surve all juba enne, kuid pärast sõja algust lisandub kallinevale loomasöödale ka väetiste hinnatõus.

«Tuleb tunnistada, et enamik väetisi imporditi Venemaalt ja Valgevenest. Need riigid mõjutavad seda kindlasti läbi erinevate tarneahelate ja need hinnad on mitmekordistunud,» nentis Kruuse.

Vastusena Covid-19, energia- ja nüüd sõjategevusele järgnenud kriisidele on valitsus rakendanud enam kui 300 miljoni euro väärtuses toetusmeetmeid, märkis minister.

«Neid tuleb kindlasti juurde. Palju räägitaksegi praegu viimases, sõjakriisis, kaitsepakettidest, aga Euroopa Liidu tasandil on mure ka põllumeestel,» tõdes minister, lisades, et 20.–21. märtsil peaks Euroopa Komisjon esitlema Euroopa põllumajandusministritele 450 miljoni eurost kriisipaketti, mis on suunatud põllumajandusettevõtetele, kelle tegevust sõda on mõjutanud.

Pärast Euroopa Liidu abimeetme avamist vaatab ka Eesti valitsus üle, kas ja mil määral on tarvis sellele lisa leida.

Siiski – sel kevadel on ettevõtjad oma põhitarned suures osas jõudnud ära teha ehk tänavuse kevadkülvi ja sügisese saagiga Kruuse sõnul üldiselt muret ei ole. «Üksikutel ettevõtjatel, sõltuvalt lepingutest või tarneahelatest, võib väikesel määral probleeme tulla,» lisas ta. Pigem väljendub mõju tema sõnul toiduhindade mõningases tõusus.