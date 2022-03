Kohus lõpetas riigifirmade Tootsi tuulepargi vaidluse menetluse

Kohus kinnitas kompromissi, mille eesmärgiks oli halduskohtumenetluse lõpetamine ning millega jäeti menetluskulud poolte endi kanda. Pooled on kompromissi korras kokku leppinud, et Eesti Energia loobub oma nõudest tühistada Eleringi taastuvenergia toetuse otsus ning ei nõua vastustajalt uue hinnangu andmist.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus märkis toona, et arvestades energiaturu muutunud olukorda ja seda, et kohtuvaidlusega jätkamise asemel on Tootsi tuulepargiga võimalik näiteks osaleda taastuvenergia vähempakkumisel, oli Eesti Energia jaoks see kompromiss võimalik.