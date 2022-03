Peskov jättis hindade külmutamise küsimuse Venemaal õhku

«Mis puudutab inflatsiooni, siis jah, praegu tabas meie majandust üsna vapustav välismõju, on halbu tagajärgi, neid vähendatakse. Praegu on olukord üsna rahutu, kuid meetmeid selle stabiilseks muutmiseks juba rakendatakse ja edasised meetmeid töötatakse välja,» ütles Peskov.

Temalt küsiti, kas Kreml nõustub mõne majandusteadlase arvamusega, kes usub, et praegune inflatsioon ei ole veel piir.

«Praegu on ennustamine täiesti tänamatu töö ja pigem vaadatakse kohvipaksu pealt, sest olukord on enneolematu. Sellist majandussõda meie riigi vastu ei ole veel olnud. Seepärast on väga raske midagi ennustada, tuleb vaid tegutseda halbade tagajärgede ja edasiste riskide vähendamise nimel,» ütles Peskov.