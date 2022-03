Ülemiste City rajab 21 miljonit eurot maksva rahvusvahelise õpikvartali

«Tehnoloogiasektor, sealhulgas ka kogu tark tööstus, kasvab kiirelt nii Ülemiste Citys kui Eestis tervikuna. Soovime, et kõik selles sektoris loodud ja loodavad töökohad jääks Eestisse,» rõhutas Mainor Grupi juhatuse esimees Kadi Pärnits. «Ei ole saladus, et nõudlus ka rahvusvaheliste tippspetsialistide osas kasvab samas tuules. Pikema lepinguga spetsialistid tulevad Eestisse tööle koos peredega ja soovivad, et nende lastele oleks ka siin tagatud maailmatasemel haridusvõimalused. Mainor on eraharidusse panustanud juba 30 aastat ning see uus arendus aitab meil kasvatada rahvusvaheliste õppekohtade arvu enam kui kahekordselt.»