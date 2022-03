Aasta algas turismisektori jaoks raskelt

Statistikaameti teatel peatus jaanuaris Eesti majutusettevõtetes üle 158 000 turisti, 64 protsenti rohkem kui aasta varem, kusjuures suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv.

2021. aasta jaanuariga võrreldes oli välisturiste küll 412 protsenti rohkem, aga kriisieelse ajaga võrreldes siiski enam kui poole võrra vähem. Samas siseturistide arv suurenes aastaga 22 protsenti ja neid oli 10 protsenti rohkem ka 2019. aastaga võrreldes.

Kuigi turistide naasmise osas on trend positiivne, peab arvestama, et sektor saavutas siiski vaid poole kriisieelse aja mahust, ütles Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla.

«Kusjuures mitte lihtsalt kriisieelsest mahust, vaid jaanuarikuu – mis on aasta kõige keerulisem kuu üldse – mahust. Ehk siis jaanuar kindlasti leevendust ei toonud. Pigem oli see veel oluliselt keerulisem, kuna energiakulud olid kriisieelsega võrreldes mitmekordistunud,» ütles Maidla BNSile.

«Meie väljakutse, eriti pealinnas, on madal keskmine müügihind. Aga kui nõudlust ei ole, on raske ka hinda müüa,» nentis ta. Kulud seevastu on Maidla sõnul kõik tõusnud – nii tööjõu-, kauba- kui kommunaalkulud, samuti on teguriks inflatsioon.

Hotellides on rohkem Venemaalt tulijaid

Veebruaris täheldas liit, et rohkem reisiti välismaale. «Riigid, kus ei küsita koroonapassi, on kahtlemata hea võimalus puhkamiseks ka neile peredele, kus kõik ei ole vaktsineeritud. Me oleme oma piirangutega olnud pigem leebemad, aga samas oleme jäänud viimaste sekka, kes neist loobuma hakkavad ja kahtlemata annab see tunda kohaliku turismiettevõtluse peal,» selgitas liidu tegevjuht.

Praegu elame paraku hoopis teises maailmas, leiab Maidla. «Sõda Ukrainas mõjutab meid kõiki ja reisimine on paljuski sõltuv inimeste heaolust ja turvatundest. Kaugemate turgude – Aasia, USA – turiste pole me kahe koroona-aasta jooksul peaaegu näinudki ja ega sellel suvel nende turgude peale enam ei looda. Kaugemalt vaadates oleme me sõjatsoonile liiga lähedal,» tõdes ta.

Viimasel ajal on Tallinna hotellides oluliselt suurenenud Venemaalt saabunute arv. «Ennekõike oleme me neile värav Euroopasse, siitkaudu minnakse edasi. Mitte ainult vene rahvusest inimesed, vaid väga rahvusvaheline seltskond liigub eesti kaudu Venemaalt ära,» lisas Maidla.