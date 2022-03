Viking Line kehtestab piletihinnale lisatasu

«Kütusehinnad on pärast Venemaa tungimist Ukrainasse oluliselt kasvanud. Paljud tööstusharud, sealhulgas laevandus kannatavad tõsiselt. Oleme sunnitud selle erakorralise meetme kasutusele võtma, sest kütusehinnad on lühikese ajaga oodatust palju kiiremini tõusnud. Kuna ettevõtte finantsolukord on pikalt kestnud pandeemia tõttu pingeline, ei saa me muude lisandunud kulude kõrval enam kütuse lisatasu kehtestamiseta hakkama,» ütles Viking Line'i müügidirektor Kaj Takolander.