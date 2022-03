Rahandusminister: lisaeelarve ei ole välistatud

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et muu hulgas seoses sõjaga tekkinud erakorraliste kulutuste katteks lisaeelarve koostamine pole välistatud, nagu ka täiendava laenu võtmine. «Kas on vaja teha lisaeelarvet? Kas on vaja võtta täiendavalt laenu? Veel kord: välistada ei saa praegu ühtegi nendest võimalustest. Kõik, mida on vajalik teha, tuleb teha. Ja ühtegi võimalust, mis on arukas, välistada ei tohi,» ütles minister. PM