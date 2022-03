Hiina peab läbirääkimisi osaluse ostmiseks Gazpromis ja alumiiniumihiius Rusal

Bloombergi allikate sõnul ei pruugi esialgsed läbirääkimised viia tehinguteni. Investeeringud on osa Hiina poliitikast, mille eesmärk on kindlustada oma energia- ja toiduvarud, mitte aga toetada Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Praegusel hetkel on Hiina ettevõtetel osalusi mitmetes Venemaa gaasiprojektides. CNPC-l on praegu 20-protsendiline osalus Jamali veeldatud maagaasi projektis ning Arctic LNG 2 projektis on CNPC-l ja Hiina ettevõttel Cnooc mõlemal 10-protsendiline osalus.

Paljud lääne ettevõtted on teatanud, et nad lahkuvad Venemaalt pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Samal ajal on Hiina režiim lubanud säilitada Venemaaga normaalsed kaubandussuhted, kuigi on kutsunud üles alustama rahukõnelusi.