Venemaalt on lahkumas välismaised toidu-, tubaka- ja meediahiiglased

Rohkelt globaalsed ettevõtteid on sulgemas kauplusi, tehaseid või loobuvad investeeringutest Venemaal, et järgida sanktsioone või on neil takistuseks tõsised tarnehäired, vahendab Reuters.

Maailma suurim pakendatud toiduainete kontsern Nestle ühines konkurentide Procter & Gamble ja Unileveriga, kes peatasid investeeringud Venemaal, samal ajal kui sigaretitootja Philip Morris teatas, et vähendab tootmist, ja Imperial Brands võttis kasutusele veelgi ulatuslikumad meetmed ja peatas tubakatootmise Venemaal.

Need sammud tulid pärast seda, kui Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks ja McDonald's peatasid samuti müügi Venemaal, kus valitseva partei juhtiv liige on hoiatanud, et välismaised ettevõtted, mis sulgevad oma tegevuse, võidakse riigistada.

Venemaale pööravad selja ka meediaettevõtted

Meediagigant WarnerMedia peatab kogu uue äritegevuse Venemaal. Nad lõpetavad televisioonisaated Venemaal, katkestavad uued sisulitsentside lepingud ning peatavad kavandatud filmide ja mängude levitamise.

Discovery on peatanud kogu tegevuse Venemaal, lülitades välja umbes 15 kanalit. Discovery tegutseb riigis Media Alliance'i kaudu, mis on ühisettevõte National Media Groupiga, kellele kuulub Venemaa suurim ringhäälinguorganisatsioon ehk Kremli-meelne Channel One ja tasuline televisiooniettevõte Viasat.