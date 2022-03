Hispaania võib aidata vähendada EL-i sõltuvust Vene gaasist

See nõuaks aga tohutuid investeeringuid torujuhtmetesse, mida mööda gaas Hispaaniast teiste Euroopa riikideni viia. Euroopa Komisjon seadis teisipäeval eesmärgiks vähendada Vene gaasi importi aasta lõpuks kahe kolmandiku võrra.

Venemaalt pärineb hetkel umbes 40 protsenti EL-i gaasist ning iseäranis suures sõltuvuses on Itaalia ja Saksamaa.

Hispaanial on kuus terminali veeldatud maagaasi (LNG) taasgaasistamiseks ja ladustamiseks. Tegemist on suurima terminalide võrgustikuga Euroopas.

«(Hispaania) tarnevõimsus on väga suur ja mitmekesistatud ning sõltub väga vähe Vene gaasist,» ütles Prantsuse Sciences Po ülikooli energiaekspert Thierry Bros.

Hispaania energiaminister Teresa Ribera ütles teisipäeval, et tarnevõimsuse kasutamine naabrite abistamiseks oleks loogiline.

Hispaania ja Portugali gaasimpordi võimsus on 40 teravatt-tundi (TWh), kuid riigid tarbivad üldiselt alla 30 teravatt-tunni, märkis Hispaania mõttekoja Elcano Institute ekspert Gonzalo Escribano.

Ülejäägi eksportimisel on probleemiks aga asjaolu, et Hispaania ja Prantsusmaa vahel on ainult kaks madala võimsusega gaasitoru ja uute ehitamine võtaks aastaid.