Hollandi peaminister: Vene energiast ei ole võimalik viivitamatult loobuda

«Peaksime arutama oma haavatavust seoses sõltuvusega Venemaa naftast ja gaasist. Ma ei poolda nafta- ja gaasitarnete katkestamist Venemaalt kohe täna, see ei ole võimalik, sest meil on neid tarneid vaja ja see on ebamugav tõde,» edastas Lääne meedia Rutte sõnad.

Päev varem teatas USA president Joe Biden, et USA lõpetab Venemaalt energiaressursside ostmise. «Täna annan teada, et USA on sihikule võtnud Venemaa majanduse suurimad sektorid: keelame igasuguse Venemaa nafta, gaasi ja energia impordi. See tähendab, et Vene naftat Ameerika sadamates enam vastu ei võeta,» ütles Biden ajakirjanikele.