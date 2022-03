Nord Pool: elektrihindu tõstavad kütustehinnad ja ilmaolud

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril on elektrihinnad pea kõigis Nord Pooli hinnapiirkondades olnud enam-vähem pidevas tõusutrendis – süsteemi hind enam kui kahekordistus perioodil 24. veebruarist 9. märtsini, tõustes 75 eurolt üle 200 euro, ning järgis sarnast trajektoori ka Eesti hinnapiirkonnas. Neljapäeval, 10. märtsil hinnad siiski langevad, vastavalt 136 eurole ja 158 eurole.

Nord Pooli esindaja märkis BNS-ile, et kuigi Euroopa Liit pole seni kehtestanud sanktsioone Venemaa energiasektorile, tõusevad kütusehinnad siiski ja mõjutavad ka elektri turuhindu. Samuti tõi ta välja, et Baltimaade elektrisüsteemihaldurid vähendasid riski maandava meetmena ülekandevõimsust elektri impordiks Venemaalt ligikaudu poole võrra 300 megavatile. Kauplemine Balti regioonis on aga olnud tugev ja oodatud parameetrite raames.