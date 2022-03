Venemaal müüvad spekulandid poed sulgenud IKEA lihapalle hingehinnaga

Ajaleht toob välja, et ainuüksi ühe, Avito Moskva saidil on kategooria «IKEA uued kaubad» all üle 12 000 pakkumise. Kõige sagedamini müüakse väikeseid mööbliesemeid: laudu ja riiuleid.

Sisekujundaja Julia Šveiko tõdes, et võib juhtuda, et IKEA kümme aastat tagasi toodetud mööbel läheb rohkem hinda, kui kauplustest enne nende sulgemist ostetu. «Ikeahoolikud räägivad juba ammu, et uue mööbli kvaliteet on kehvem, seda eelkõige kattematerjalide osas: kui paljud aastatetagused tooted näevad välja nagu uued, siis nüüd võivad uued tooted kuluda mõne kuuga,» rääkis ta.