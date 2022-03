Eesti turismisektor töötab siiamaani kriisiolukorras

«Kui 2019. aastal külastas Eesti Panga statistika järgi Eestit 6,1 miljonit turisti, siis 2020. aastal, mil jaanuar-veebruar olid veel tavapärased turismikuud, ligi 1,7 miljonit ning 2021. aastal 1,3 miljonit turisti. Seega näitab eelmise aasta statistika, et kriisieelsele ajale jõudmisest oleme väga kaugel ning turism on enam kui neli ja pool korda väiksem kui enne pandeemiat,» toonitas ta.

«Eesti turismi kriisis olekut ilmestab lisaks välisturistide arvu kahanemisele seegi, et kui 2020. aastal koondati paljud valdkonnas töötavad inimesed ning ettevõtted kaotasid palju professionaalset tööjõudu, siis nüüdseks on nende järele kohati nõudlus küll juba tekkinud, ent kuna inimesed on leidnud rakenduse muudes valdkondades, on puudujääk tajutav,» lisas Hallik.