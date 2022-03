Diisel võib muutuda bensiinist kallimaks

«Hetkel kaupleb Brent toornafta tasemel 126 USA dollarit barreli kohta. Osade analüütikute hinnangul võib Brenti hinnatase tõusta lähipäevadel veelgi. Maailmaturu toornafta hinnatõusust tingituna on järsult tõusnud ka valmistoodangu hinnad – kõige suurem ehk 15-protsendiline hinnatõus on olnud diislikütusel,» ütles Vahtrik BNS-ile.

Müügidirektor toob välja, et paljudel rafineerimistehastel on soov vähendada Venemaa päritolu nafta kasutamist ja asendada see teiste allikatega. See omakorda mõjutab kütuse hinda, sest alternatiivsete naftatarnijate kasutamine tähendab laovarude vähenemist ja kulukamat tarnet.