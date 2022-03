Rahandusminister: lisaeelarve ei ole välistatud

«Kas on vaja teha lisaeelarvet? Kas on vaja võtta täiendavalt laenu? Veel kord: välistada ei saa praegu ühtegi nendest võimalustest. Kõik, mida on vajalik teha, tuleb teha. Ja ühtegi võimalust, mis on arukas, välistada ei tohi,» ütles minister infotunnis riigikogu liikmete küsimustele vastates.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles Ukrainast tulevate pagulastega seotud lisakuludest rääkides, et tõenäoliselt on ka need lisaeelarve küsimus, sest rahavajadus on nii tervisevaldkonnas, sotsiaalvaldkonnas, tööturu valdkonnas, haridusvaldkonnas, kultuurivaldkonnas, siseturvalisuses kui kohalikes omavalitsustes.

«Me räägime kümnetest, kui mitte sadadest miljonitest eurodest. Hästi lihtsustatult öeldes võib öelda, et näiteks tervisevaldkonna eelarve ühe inimese kohta aastas on kuskil 1300 eurot iga Eestis elava inimese kohta. Ja kui on 10 000 inimest, siis kerge matemaatika näitab, et me räägime siin suurusjärgus 100 miljonist eurost,» märkis Kiik.