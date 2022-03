Eesti toit jõudis esmakordselt Jaapani juhtivale toidumessile

Foodex Japan on Aasia üks suuremaid messe ning seal osalemine võib lisaks Jaapani partnerite leidmisele avada ka uksi ka teistele Aasia turgudele. EASi Jaapani eksperdi Tsubasa Yoshito sõnul otsivad jaapanlased pidevalt uusi ja huvitavaid tooteid.

«Praegu on Eesti Jaapanis tuntud eelkõige digiriigina, kuid Eesti suudab digiteenuste kõrval kindlasti rohkem pakkuda ning toiduainesektor on sealjuures üks paljulubavamaid,» ütles Yoshito.

Jaapanis edukas olemiseks on tema sõnul vaja tugevalt ja järjepidevalt panustada ning kliendid ise kindlasti ukse peale koputama ei tule.

«Konkurents on tihe, samuti on oluline toodete ja pakendite kvaliteet ning hinnad. Eriti toidusektoris on Jaapanis võtmesõna eetiline tarbimine. Tarbijad tahavad väikse keskkonna mõjuga tooteid ning tarbimisharjumusi mõjutavad aina enam ettevõtted, mis panustavad ühiskonda – näiteks annetavad osa kasumist heategevuseks, istutavad puid vms,» selgitas Yoshito.

Juba kaheksa aastat Jaapani turul tegutseva Eesti meetootja Artisan Honey asutaja ja ekspordijuht Sander Sulane kinnitas, et nad on ka varem Foodexil kaugjuhtimise teel osalenud.

«Meie peamine ootus on täiendada oma ärivõrgustikku uute klientide ja koostööpartneritega ning tutvustada olemasolevaid ja ka uusi tooteid,» rääkis Sulane.

Ta lisas, et Artistan Honey on ka varem reisipiirangute tõttu Foodex Japan messil kohalike maaletoojate vahendusel osalenud. «Kaugjuhtimisel võib osa infomatsiooni ja tunnetust küll kaduma minna ja suhtlus ei ole ideaalselt vahetu, kuid vähemalt on võimalus arenguid välisturgudel käigus hoida,» ütles meetootja.

Artisan Honey tutvustab messil oma Eesti päritolu meetoodete sortimenti. Sel korral tulevad esmaesitlusele ka uued tooted: nagu näiteks mesi taruvaiguga, kanarbikumesi ja mesi mesilasema toitepiimaga.

Siidrikoda tutvustab Jaapani messil käsitöösiidreid, puuviljavahuveine, mulliga õunamahla ja kogu pere pidupäevajooke.

«Meie eesmärk on leida endale edasimüüja, kes hindab ehedat käsitöösiidrit ning mõistab, et autentne jook on miski, mis ei löö hinna vaid ehtsuse ja kvaliteediga. Samuti on messil osalemine hea võimalus küsida tagasisidet meie jookide kohta, et mõista paremini kohalike eelistusi,» sõnas Siidrikoja ekspordijuht Ingrid Grünvald.

LOOV Organicu ekspordijuhi Liis Kalviku sõnul ekspordivad nad üle maailma ning eelmisest aastast on fookuses ka Jaapan.

«Suurel toiduainesektori messil osalemine annab meile võimaluse paremini mõista orgaanilise toidu turuolukorda ning leida esimesed kontaktid edasimüüjate ja võimalike äripartnerie seas,» selgitas Kalvik ning lisas, et tal on väga kahju, et ei saa seekord ise messil kohal olla. Loov Organic esitleb messil erinevaid külmkuivatatud marjatooteid ning mahlasid.

Messi stendi külastas ka Eesti Jaapani saatkonna esindus – nõunik Argo Kangro ja äri- ja investeeringute nõunik Oliver Ait.