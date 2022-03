Pentus-Rosimannus: EL saaks Vene gaasita sel kütteperioodil hakkama

«Edasiseks on mõeldud selle peale, kuidas leida alternatiivseid tarnijad, et ei oleks sõltuvust ainult Venemaalt tulevast gaasist, ja kuidas väga kiiresti – seal, kus võimalik – asendada gaas teiste energiaallikatega,» lisas minister.

Samuti on tema sõnul mõeldud sellele, kuidas investeerida väga kiiresti täiendavate võimekuste tekitamisse ning kuidas minetada kohmakad administratiivsed piirangud seal, kus need investeeringuid või reaalsete võimekuste loomise elluviimist takistavad. «See plaan on Euroopa poole pealt olemas, selle elluviimisega juba tegeletakse,» kinnitas Pentus-Rosimannus.

Minister märkis, et ka Eestis on vaja täiendavalt teha olulisi investeeringuid energiaefektiivsusesse, et energiat kasutataks võimalikult vähe. «Kindlasti Euroopa Liidus tervikuna võimekuste juurdetekitamine on väga oluline osa sellest Vene gaasi ja energia mõju vähendamisest,» lisas ta.