Euroopa gaasibörs käitub sõjatuultes kaootiliselt, täna hinnad järsult langesid

Kui veebruari keskel maksis maagaasi megavatt-tund alla 80 euro, siis Putini sõja esimestel päevadel tõusid aprillifutuuride hinnad 140 euroni, edasi tuli väike langus, sest algasid pooltevahelised läbirääkimised.

Kui sai selgeks, et läbirääkimised kiiret lahendust ei too, kerkis 7. märtsil gaasihind korraks koguni 340 euroni, kuid õhtuks langes hind siiski tagasi 250 euro kanti. Sama päeva õhtul ähvardas aga Vene võimupartei asepeaminister Aleksandr Novak, et Venemaa võib sulgeda oma peamise gaasijuhtme Saksamaale, kui Lääs otsustab Venemaa naftaekspordi sanktsioonina keelustada ja torm börsil jätkus.

Viimase kahe päevaga on hinnad siiski langenud. Eile selgus, et Euroopa tervikuna Vene naftale ega maagaasile esialgu sanktsioone ei kehtestata ning tänu sellele kukkus täna gaasi hind 19 protsenti, 173 euroni MWh.

Kui nüüd nikli hinna viimaste päevade uperpallid välja jätta, pole pea ühtegi teist toorainet, mille hind sarnaste kõikumistega silma paistaks. Kui aktsiabörside suured kõikumised enamustele inimestele otsest mõju ei avalda, siis gaasi hinnamuutused mõjutavad pea koheselt suurt osa eurooplasi, sest ilma elektri ja toasoojata me hakkama ei saa. Mõnevõrra vähem on mõjutatud muidugi püsihinnalepingutega tarbijaid, kuid kõrgemad energiakulud kajastuvad koheselt nii tanklates kui kaupluste lettidel.

Kas sellised tormid gaasibörsil ikka õigustavad tema rolli gaasihinna suunamisel pea kõigile Euroopa tarbijatele?

Energy Partnersi juhatuse liikme Marko Alliksoni sõnul on gaasituru eesmärk anda teada milline on kauba hind. «Kahjuks ei ole vabaturul normaalolukorras hästi toimivad börsid ideaalsed platvormid kriisisituatsioonides, kuna suured üles-alla liikumised on paljuski tänase sõja ja gaasipiirangute taustal tehtavad emotsionaalsed otsused,» selgitas Allikson.

Selliste suurte hinnaliikumistega on väga raske turuosalistel tegutseda, kuna see põhjustab suuri tagatisevajadusi. Sageli võimendavad hinnaliikumisi ka turuosaliste sundkäigud, kus näiteks ollakse lühikese aja jooksul sunnitud ostma või müüma suuri positsioone, et täita oma finantskohustusi.

«Gaasibörsil osalevad erinevad tootjad, tarbijad, edasimüüjad ja pangad, kellel igaühel on oma eesmärk turul osalemiseks. Ka sellel turul on olemas analoogselt NordPoolga oma järelevalve, kes siis vajadusel tuvastab ja sanktsioneerib võimalikke turu manipuleerijaid,» lausus Allikson, lisades, et peamine «manipuleerija» on hetkel siiski kõik Venemaa suunaliste sanktsioonidega seonduvad arengud ja see sõltub pigem poliitikute otsustest kui üksikute turuosaliste spekulatsioonidest.

Alexela energiakaubanduse portfellijuhi Kalvi Nõu sõnul on tõsi, et hinnakõikumised on väga suured, aga see ei tähenda automaatselt, et turul spekuleerijad tegutseksid.