Coop hakkab liisingukliente kindlustama

Coop Panga Liisingu äriliini juht Martin Ilves selgitas, et kliendid saavad nüüdsest sõlmida koos liisinguga kindlustuslepingu, mis näeb ette, et ootamatu töö- või töövõime kaotuse korral tasub IF Kindlustus kliendi eest autoliisingu makseid kuni pool aastat.