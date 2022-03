Põllumehed saavad investeeringutoetust

Seekord on oluliselt muudetud toetuse saamise tingimusi. Näiteks on muutunud taotluste hindamise põhimõtted ja eelistatud on investeeringud, mis panustavad keskkonnasäästlikesse lahendustesse. Täpsustatud on ka toetuse sihtgruppi, ütles PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu.