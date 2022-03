EASi välisinvesteeringute keskus lõi Ukraina ettevõtjatele veebilehe

«Pakume kõikehõlmavat teenust, et pehmendada keerulisse olukorda sattunud inimeste ja ettevõtjate jaoks nende ajutist Eestisse maandumist. Koondame veebilehele kokku infot erinevatelt teenusepakkujatelt, kes on valmis toetama oma tasuta teenustega ukrainlaste Eestis viibimist. Oleme tänulikud infolehe jagamise ja suunamise eest, et see jõuaks kõigi abivajajateni,» ütles EASi välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto. Lehelt saab infot nii Eestisse tuleku, kohapealsete teenuste ja erinevate töövõimaluste kohta.