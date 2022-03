Riik jagab juhiseid, kuidas vältida Vene ja Valgevene kaupu

«Venemaa ja Valgevene jätkavad ebaseaduslikku sõjategevust Ukrainas. Paljud meie ettevõtted ja organisatsioonid ei soovi nende riikide ettevõtjate osalemist meie riigihangetel ja seeläbi ka kaudselt nende riikide majanduse toetamist. Selle vältimiseks võib näiteks hanketingimustesse kirjutada otsese keelu osaleda ettevõtjatel, kelle elu- või asukoht on Venemaa Föderatsioonis või Valgevene Vabariigis,» ütles rahandusministeeriumi asekantsler Kaur Kajak pressiteates.

Samuti on rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel tühised sellised tehingud, mis eeldaks kauba tarnimist sanktsiooni all olevatest piirkondadest. Juhise abil saavad hankijad määrata tingimused, mille alusel välistada oma riigihangetest Valgevene ja Venemaa ettevõtjad või sealse päritoluga kaubad, millele on kehtestatud rahvusvaheline sanktsioon.