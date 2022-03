McDonald's sulgeb ajutiselt kõik restoranid Venemaal

McDonald's teatas teisipäeval, et sulgeb ajutiselt oma restoranid Venemaal, olles järjekordne lääne ettevõte, mis peatab kogu tegevuse Venemaal seoses Ukraina sissetungiga.

Ettevõte jätkab oma 62 000 töötajale Venemaal palga maksmist, teatas McDonald'si tegevjuht Chris Kempczinski kirjas. McDonald's on ajutiselt sulgenud ka oma 100 esindust Ukrainas ja jätkab ka seal oma töötajatele palga maksmist.

«Edasi liikudes jätkab McDonald's olukorra hindamist ja otsustab, kas on vaja võtta lisameetmeid. Praegusel hetkel on võimatu ennustada, millal me saame oma restoranid Venemaal uuesti avada,» ütles Kempczinski. «Meil esineb häireid meie tarneahelas koos muude operatiivsete mõjudega. Samuti jälgime tähelepanelikult humanitaarolukorda.»