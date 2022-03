Moderna loobub patendikaitsest 92 riigis

USA ettevõte Moderna loobub alaliselt oma koroonavaktsiini patendikaitsest 92 madala ja keskmise sissetulekuga riigis. Tootja teatas, et patente ei jõustata nendes riikides enam kunagi eeldusel, et antud vaktsiine toodetakse ainult nendes riikides kasutamiseks, vahendab Politico.

Need 92 riiki on Gavi COVAX Advance Market Commitmenti liikmed, mis on mehhanism, mille eesmärk on tagada vaktsiinide rahastamine madala ja keskmise elatustasemega riikides.