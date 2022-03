Biden: USA keelustab Vene nafta impordi

«Me keelame Venemaalt nafta, gaasi ja energia impordi. See tähendab, et Vene nafta ei ole USA sadamates enam vastuvõetav ja ameerika rahvas annab (president Vladimir) Putinile veel ühe võimsa hoobi,» ütles Biden pöördumises Valgest Majast ja lisas, et otsus langetati liitlastega konsulteerides.