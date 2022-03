EL tahab enne aastat 2030 kaotada sõltuvuse Venemaa fossiilkütustest

Kavas esitatakse ka rida meetmeid, et reageerida energiahindade tõusule Euroopas ja täiendada gaasivarusid järgmiseks talveks. Euroopat on juba mitu kuud kimbutanud energiahindade tõus, kuid praegu süvendab energiavarustuse ebakindlus hinnatõusu veelgi, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et EL peab muutuma Venemaa naftast, söest ja gaasist sõltumatuks. «Me ei saa lihtsalt tugineda tarnijale, kes meid otseselt ohustab. Peame kohe tegutsema, et leevendada tõusvate energiahindade mõju, mitmekesistada gaasitarneid järgmiseks talveks ja kiirendada üleminekut puhtale energiale,» rõhutas ta.

«Mida kiiremini minna üle taastuvatele energiaallikatele ja vesinikule ning suurendada energiatõhusust, seda kiiremini oleme tõeliselt sõltumatud ja oma energiasüsteemi peremehed. Arutan komisjoni ideid Euroopa juhtidega käesoleva nädala lõpus Versailles’s ning seejärel hakkan oma kolleegidega tööle, et need plaanid kiiresti ellu viia,» lisas von der Leyen.

Energeetikavolinik Kadri Simson tõdes, et Venemaa sissetung Ukrainasse on kõigutanud varustuskindlust ja viinud energiahinnad enneolematule tasemele. Ta rõhutas, et selle talve ülejäänud nädalateks on Euroopas gaasi piisavalt, kuid järgmiseks aastaks peab kiiresti oma varusid täiendama.