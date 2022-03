USA keelustas naftaimpordi Venemaalt, britid plaanivad teha sama aasta lõpuks

BBC teatel plaanib Suurbritannia loobuda Venemaa naftaimpordist selle aasta lõpuks. Britid on seni importinud 6 protsenti oma naftast ja naftatoodetest Venemaalt.

USA otsus on siiski küllaltki sümboolne, sest väidetavalt pole sõja algusest jõudnud riigi sadamatesse ühtegi tankerit Vene naftaga. Seetõttu jäi vähemalt esialgu ka toormeturgude reaktsioon suhteliselt tagasihoidlikuks, eriti kui võrrelda viimaste päevade turbulentsiga.

Hollandi gaasibörsi TTF aprillifutuuride hinnad on täna aga hoopis alanenud 10 protsenti, 204 euroni megavatt-tunni eest. Võrreldes eilsete hinnatippudega on langust juba enam kui kolmandiku võrra. Turg püsib ilmselt ülivolatiilne ka edaspidi, sest Venemaa ähvardab pidevalt gaasikraani kinnikeeramisega.

Venemaa gaas ja nafta olid seni pääsenud USA ja Euroopa riikide poolt kehtestatud sanktsioonidest, kuna muretseti selle majandusliku mõju pärast, seejuures eriti Euroopale, mis on Venemaa naftast ja eelkõige maagaasist suuremas sõltuvuses. Kanada valitsus teatas eelmisel kuul, et kavatseb keelata kogu toornafta impordi Venemaalt, kuid see samm oli suuresti sümboolne – riik pole importinud alates 2019. aastast.