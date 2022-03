Bloomberg: Biden kavatseb naftaimpordi Venemaalt keelustada, nafta kallineb

Samas teeb Biden kell 15.45 GMT (Eesti aeg 17.45) pöördumise, kus «teatab meetmetest jätkata Venemaa vastutusele võtmist provotseerimata ja õigustamatu sõja eest Ukraina vastu», teatas Valge Maja. Valitsusele on meetme kehtestamiseks survet avaldanud USA seadusandjad.

Venemaa gaas ja nafta olid seni pääsenud USA ja Euroopa riikide poolt kehtestatud sanktsioonidest, kuna muretseti selle majandusliku mõju pärast, seejuures eriti Euroopale, mis on Venemaa naftast ja eelkõige maagaasist suuremas sõltuvuses. Kanada valitsus teatas eelmisel kuul, et kavatseb keelata kogu toornafta impordi Venemaalt, kuid see samm oli suuresti sümboolne – riik pole importinud alates 2019. aastast.