Soome tanklakett Teboil tahab, et meedia ei nimetaks Ukrainas toimuvat terrorit sõjaks

Kaleva teatel oli Teboili taotlus seotud artiklitega, kus kajastatakse Teboili boikoteerimisega seotud protsesse. Eriti ei meeldi Teboili kohalikele juhtidele nendega tehtud intervjuu ja selle kontekst. Oleme valinud strateegia, et me ei osale poliitilistes aruteludes ja seetõttu ei kasuta me sõna «sõda», selgitas Teboili kommunikatsioonijuht Toni Flyckt Kalevale esitatud palvet.