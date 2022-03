Shell lõpetab täielikult Vene nafta ja gaasi ostmise

Ettevõte vabandas läinudnädalase Vene toornafta ostu eest ja teatas, et sulgeb Venemaal oma tanklad, lennukikütuse äri ja muu tegevuse.

«Oleme väga teadlikud, et meie läinudnädalane otsus osta last Vene toornaftat, mida rafineerida toodeteks nagu bensiin ja diisel – ehkki seda otsustati eeskätt varustuskindlust silmas pidades – ei olnud õige ja meil on kahju,» ütles tegevjuht Ben van Beurden.