Keeleamet: me toetame igati sõjapõgenike töölevõtmist

«Meie toetame 100protsendiliselt, et põgenikud saaksid tööle,» kinnitas keeleameti järelevalveosakonna juhataja Merle Loodus-Adamson.

Loodus-Adamsoni sõnul on tööandjad juba pöördunud ukrainlaste keelemurega nende poole ja amet on andnud soovituse tagada töökorralduslike meetmetega eestikeelne teenindus nii, et eesti keelt mitte valdav põgenik ei jääks kliendiga üksi, vaid tema kõrval oleks alati kolleeg, kes vajadusel tõlgiks.