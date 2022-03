Circle K lõpetab Venemaal tegevuse

Circle K emafirma Alimentation Couche-Tard teatas, et sulgeb viivitamatult Circle K Venemaa äriüksuse. «Mõistame hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu, mis mõjutab tohutul hulgal ukrainlasi ja venelasi. Seetõttu oleme otsustanud oma äritegevuse Venemaal lõpetada. Couche-Tard on Venemaal tegutsenud ligi kolmkümmend aastat ning oleme uhked oma vene meeskonnaliikmete ja nende pühendumuse üle,» ütles Alimentation Couche-Tard’i president ja tegevjuht Brian Hannasch.

Venemaal tegutses Couche-Tard brändi Circle K all. Ettevõttel oli 38 kauplust Peterburis, Murmanskis ja Pihkvas. Venemaa äriüksuses töötas 320 töötajat, kellele makstakse koondamistasu, et etteaimamatu töökaotusega kergemini toime tulla.

Lisaks sellele on kontsern annetanud Punasele Ristile 1,5 miljonit USA dollarit ja on algatanud kõikides äriüksustes erinevad heategevuslikud kampaaniad, et aidata ukrainlasi ja teel olevaid põgenikke.