Venemaa ähvardab gaasitoru Nord Stream 1 sulgeda, kui Lääs loobub Venemaa naftast

Asepeaminister Aleksandr Novak märkis, et «Vene nafta keelustamine tooks kaasa katastroofilised tagajärjed maailmaturule, põhjustades hinna enam kui kahekordse tõusu 300 dollarini barreli eest,» vahendas BBC.

EL saab umbes 40 protsenti oma gaasist ja 30 protsenti naftast Venemaalt ning tarnete katkemise korral pole tal lihtsaid asendusi. «Seoses alusetute süüdistustega Venemaa suunas, mis puudutab energiakriisi Euroopas ja Nord Stream 2 suhtes kehtestatud embargot on meil täielik õigus kasutada vastumeetmeid ja peatada gaasi pumpamine Nord Stream 1 kaudu,» ütle Novak eile õhtul riigitelevisioonis, lisades, et Euroopal kuluks Venemaa energiakandjatele asenduse leidmiseks aastaid.

Novak ütles, et Venemaa ettevõtted tunnevad juba praegu tohutut survet USA ja Euroopa sammude tõttu vähendada oma sõltuvust Venemaa energiast. «Oleme hoolimata sellest täitnud nafta ja gaasi tarnimisel Euroopasse kõiki võetud lepingulisi kohustusi,» nentis Novak. «Näeme, et meie partnerid, kauplejad, laevafirmad, pangad ja finantsasutused on tohutu surve all.»