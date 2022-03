EL-i tippkohtumise mustand näeb Vene energiast loobumist etapiliselt

Üleskutse pikemas perspektiivis lõpetada Venemaa fossiilkütuste import on seotud tõsiasjaga, et Euroopa Liit ostab Moskvalt sisse umbes 40 protsenti maagaasi. Selline sõltuvus on aga teravalt esile kerkinud nüüd, mil Venemaa oma väega tungis sisse Ukrainasse ja näitab end jõhkra agressorina, kellele lääneriigid on kehtestanud seninägematuid majandus- ja finantssanktsioone.