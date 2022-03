Oleg Gross: täna juhtuva eest tuleb meil kõikidel maksta

«Mis te nüüd arvate, et need hinnad selliseks jäävad,» lausus Gross saatejuhi loetletud sooduspakkumiste hindade kohta. «Mis te arvate, et need sakslased, kes viimasena tulid sanktsioonidega kaasa, et see Lidl tuli siia eestlastele midagi kinkima? Kindlasti mitte,» lausus Gross, lisades, et kaupluseketi mõte on raha teenida. «Nemad tulevad kapitalistlikust süsteemist ja eesmärk on neil raha teenida. Täna turgu võtta ja inimesi saada,» rääkis Gross. Ta kinnitas, et ei heida Lidlile midagi ette, sest nii see äri käibki, et saaks klientuuri sisse sööta. Ning soovitab eestimaalastel sooduspakkumisi kasutada.

«Olen kindel, et Eesti inimesed on nii targad, et küll nad ostavad sealt neid tooteid, millele Lidl korralikult peale maksab,» rääkis ta. «Andku aga tuld. Võtku rohkem. Saksa kett on tugev, neil raha on. Tassigu aga rohkem koju neid asju, millele ilmselt peale makstakse,» lausus Gross.

Gross tõi näiteks Lidli kaupluse 3.90 eurose viina. Viinapudeli riigimaksud on tema sõnul viis eurot. Grossi kinnitusel saab tootja viinapudeli eest 35 senti. «Kui inimesed arvavad, et viinatootjad on raha sees, siis nüüd teadke, et viinapudel koos piirituse ja valmistamisega on 35 senti ja kui müüakse alla 6 euro, siis ongi need riigimaksud,» rääkis Gross toonitades ekslikku tavaarvamust, et tootja poole hinnast ikka endale saab.

Toitu jõutakse osta

Grossi sõnul ei tunneta ta, et inimeste ostujõud oleks langenud ning nad enam kaupa osta ei jõua. Nende poes on eelmise aasta sama ajaga võrreldes olnud tugev 10-protsendiline käibekasv. «Ma seda veel ei ütleks, et inimestel ei oleks raha toidu ostmiseks,» lausus ta.

Grossi sõnul on tooted, näiteks kilepiim, millele kaupmehed maksavad kogu aeg peale. Nii on kilepiima sisseostuhind viis või kümme senti kõrgem kui see, millega toodet kaupluses müüakse. Samuti hapukoor, kõik esmatähtsad tooted, lihatooted.

Grossi sõnul tuleb Lidl välismaiste toodetega ning ta kutsus eestimaalasi üles eestimaiseid tooteid ostma. Just põllumajandustooteid nii palju kui see võimalik on. Ja liha on Grossi sõnul üks selline toode, millega tootjad praegu hirmsasti kahjumis on. «Ühe nuumiksea üleskasvatmise pealt võtab tootja, seakasvataja 60 eurot kahjumit. Sada eurot maksab siga ja 60 eurot võtab kahjumit. Sea müügist ei saa ettevõte seda raha tagasi, mis siga ära sööb,» rääkis Gross.

Piima me toodame oluliselt rohkem kui ise ära tarbime, samuti on Grossi sõnul kõik hästi teraviljakasvatusega, mis on kasumlik. «Aga seakasvatus on selges pikas kahjumis,» lausus Gross.

Millised on kaupmehe jaoks kõige kasumlikumad tooted, sellel Gross kindast vastust ei andnud.