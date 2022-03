Ehitussektor seisab taas hüppelise hinnatõusu ees

«Eks siin hinnatõusus on palju ka spekulatsiooni, püütakse müüa maksimaalse hinnaga, mida turg on nõus maksma,» rääkis Kolsar. «Kohe ei ole mõtet paanitseda.»

Võrreldes aastataguse ajaga on olukord mitmes mõttes keerulisem, sest kui koroonapandeemia ajal olid tarbed ebakindlad, siis nüüd on tarneahel pooleks lõigatud.

Seisakut ehitustel see veel põhjustanud ei ole, kuid seisak võib veel ees seista. «Hetkel on küll teadmatus,» ütles Kolsar. «Kui sõda kestab pikalt, siis võib nii juhtuda. Hinnad kruvivad nii üles, et ehitajatel pole mõtet seda koormat kanda. See olukord on force majeure seaduse mõttes.»