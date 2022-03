Rahanduskomisjon toetas Ukraina annetuste maksuvabastust

Arutelu all olid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ja rahandusministeeriumi ettepanekud ning Isamaa fraktsiooni esitatud asjaomane eelnõu. Kõik algatused Ukraina toetuseks kandsid ühist eesmärki, kuid erinesid mõnevõrra ulatuse ja tehniliste lahenduste poolest, teatas riigikogu pressiteenistus.

Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik ütles, et teema on väga aktuaalne ja vajab kiiret käsitlemist, et luua paremad võimalused Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras.