Veel kaks nädalat tagasi oli euro kurss 88 rubla. Aasta algusest on rubla kukkunud juba 76 protsenti. See on kaasa toonud meeletu hinnatõusu, eriti importkauba osas, mida venelased pärast sõja langust meeletult kokku asusid ostma. Näiteks koduelektroonika on kallinenud enam kui 50 protsenti.