Paldiskist veerevad luksusautod endiselt Venemaale

Paldiski Põhjasadama kaudu saabub Eestisse endiselt kuni paar tuhat Venemaale mõeldud uut Mercedes-Benzi sõidukit nädalas, peamiselt maasturid ja muud kallimad mudelid. Paldiskis laaditakse autod Venemaa numbrimärkidega treileritele ning viiakse Koidula piiripunkti kaudu üle piiri. Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu pole seda äri häirinud. Jaanus Ilumets Paldiski Sadamate aktsiaseltsist kinnitas, et Põhjasadama kaudu veetavad Mercedesed ei ole sanktsioonide all olev kaup. Ka laevad, millega autod Euroopast tulevad, kuuluvad Hollandi laevafirmale ning nende liikumisel ei ole praegu mingeid piiranguid.

«Meil on leping Saksa ettevõttega Daimler Benz, kellele me osutame sadamateenust. Võtame autod laevaga vastu ja ladustame. Meile endale ei kuulu ühtegi autot ja meie neid edasi Venemaale ei vii,» selgitas Ilumets. Üle piiri Venemaale viivad autod sakslaste koostööpartnerid Venemaal.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Kagu piiripunkti juht Peter Maran ütles, et PPA ei ole Venemaa Föderatsiooni registris olevate transpordivahendite liikumist piiranud. Lõuna tollipunkti juhataja sõnul on kaubad Kagu piiripunktis liikunud tavapäraselt. Tollipunkti juhataja lisas, et osa vedajaid on omal algatusel loobunud kaubavedudest Venemaale, kuid see pole tingitud Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidest.