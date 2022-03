ENNUSTUS ⟩ Keskpank selgitab: kuidas saaks Eesti hakkama Venemaaga kaubanduse katkemisel

Eesti pankadel on vähem kui 1% laenudest antud ettevõtetele, kes on otseselt seotud tehingutega Venemaa ettevõtetega. Samas on keeruline hinnata, kui suured on Eesti finantssektori kaudsed seosed Venemaa turuga, märgiti keskpanga nimel välja saadetud teates.

Eesti pangandussektoril on piisavalt puhvreid, et katta võimalikke laenukahjumeid ning jätkata laenuandmist Eesti ettevõtetele ja inimestele. Pangad tervikuna on likviidsed ehk neil on piisavalt hoiuseid keskpangas ja muid likviidseid vahendeid. Keskpank on valmis pankadele vajadusel pakkuma tagatise vastu likviidsuslaenu.

Keskpangas on piisavalt sularaha, et varustada Eestit eurodega ka juhul, kui ettevõtete ja inimeste sularahavajadus peaks kasvama. Lisaks saab Eesti Pank vajadusel tuua kiiresti juurde sularaha euroala keskpankadest.

Eesti Pank suudab enda kinnitusel tagada Eesti finantssektori stabiilsuse. Keskpank teeb selle nimel tihedat koostööd finantsinspektsiooni, kommertspankade ja rahandusministeeriumiga.

Majandus võiks langeda 2 protsenti

Juhul, kui Eesti ei saa enam eksportida Vene, Valgevene ja Ukraina turgudele ning ettevõtjad mingil põhjusel ei leia asendusturge, siis langeb majanduse maht umbes 2%. Sellisel juhul võiks hinnata pankade üle 60 päeva viivises olevate laenude kasvu seniselt 0,3%lt 0,8%le, mis on kordades vähem kui eelmise finantskriisi ajal. Pankadel on piisavalt kapitali, et katta sellises mahus võimalikke laenukahjumeid. Viimastel aastatel on hoiuste kasv Eesti pankades olnud väga kiire ja tänu sellele on pankadel likviidsete varade osakaal viimase kümnendi kõige kõrgemal tasemel. Keskpank on valmis pankadele vajadusel pakkuma tagatise vastu likviidsuslaenu.

Eestis tegutsevate pankade hoiustest moodustavad Venemaa, Ukraina ja Valgevene residentide hoiused suhteliselt väikese osa, alla 0,5% kõikidest reaalsektori hoiustest 2021. aasta lõpu seisuga.

Venemaa, Valgevene ja Ukraina residendid on võtnud Eesti pankadest laenu vähesel määral, kokku alla 3 miljoni euro. 2021. aasta lõpu seisuga puudusid Eesti pankadel võlakirja-, faktooringu- ja liisingunõuded nende riikide residentide vastu.

Eesti investeerimisfondid ja pensionifondid on kumbki paigutanud Venemaa väärtpaberitesse üks miljon eurot, mis moodustab investeerimisfondide varadest 0,1% ja pensionifondi varadest 0,03%.